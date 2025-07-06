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Французький спеціаліст і польський гравець перебралися до Саудівської Аравії.

Неом продовжує свою підготовку до дебютної кампанії у найвищому дивізіоні Саудівської Аравії.

Учора, 5 липня, клуб призначив Крістофа Галтьє своїм керманичем. На цій посаді 58-річний француз замінив 59-річного бразильця Періклеса Шамуску, який працював із Неомом із кінця травня 2024-го, допомігши йому фінішувати першим у турнірній таблиці другого за статусом саудівського дивізіону в сезоні-2024/25.

Галтьє раніше очолював Ад-Духаїль, ПСЖ, Ніццу, Лілль і Сент-Етьєн. На рахунку спеціаліста дві перемоги в Лізі 1 (ПСЖ-2022/23 і Лілль-2020/21), а також здобуття Кубка французької ліги (Сент-Етьєн-2012/13) і Суперкубка Франції (ПСЖ-2022). Зі своїм попереднім клубом Крістоф виграв Кубок зірок Катару-2024/25.

Окрім призначення нового головного тренера Неом також оголосив про придбання голкіпера Ніцци Марцина Булки. За даними transfermarkt, 25-річний поляк обійшовся клубу в 15 млн євро, а контракт із ним розраховано до кінця червня 2029-го.

"Орлят" гравець представляв із серпня 2021 року. Спочатку Булку орендували в ПСЖ, а влітку 2022-го придбали за 2 млн євро. На його рахунку 97 пропущених голів у 89-ти матчах (30 "сухих") за Ніццу в усіх турнірах.

Нагадаємо, раніше Неом посилився Александром Ляказеттом. Таким чином Марцин став п'ятим літнім новачком клубу, склад якого також поповнили захисник Аль-Файхи Фаріс Абді (3.4 млн євро), півзахисник Реймса Амаду Коне (13.33 млн) і нападник Ліона Саїд Бенрахма (12 млн).