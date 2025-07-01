Саудівський клуб Неом (NEOM SC) оголосив про підписання французького форварда Александра Ляказетта.

34-річний нападник залишив Ліон на правах вільного агента та продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.

Деталі та терміни угоди між саудівським клубом та Ляказеттом на повідомляються.

Минулого сезону Александр Ляказетт забив 19 голів та віддав 3 асисти у 42 матчах за ліонський Олімпік у всіх турнірах.