Французький нападник перейшов із Ліона до клубу із Саудівської Аравії.
Александр Ляказетт, ФК Неом
01 липня 2025, 21:57
Саудівський клуб Неом (NEOM SC) оголосив про підписання французького форварда Александра Ляказетта.
34-річний нападник залишив Ліон на правах вільного агента та продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.
Деталі та терміни угоди між саудівським клубом та Ляказеттом на повідомляються.
Минулого сезону Александр Ляказетт забив 19 голів та віддав 3 асисти у 42 матчах за ліонський Олімпік у всіх турнірах.