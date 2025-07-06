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Реал у меншості втримав перемогу над Боруссією Д

Команда Ніко Ковача лише наприкінці матчу пригадала, як грати в атакувальний футбол, але й суперники не спали, і вже було трохи запізно.

Реал — Боруссія Д, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Реал — Боруссія Д 3:2

Голи: Г. Гарсія, 10, Ф. Гарсія, 20, Мбаппе, 90+4 — Баєр, 90+2, Гірассі, 90+8 (пен.)



Реал: Куртуа — Рюдігер, Чуамені (Асенсіо, 84), Гюйсен — Александер-Арнольд (Себальйос, 67), Вальверде, Гюлер, Ф. Гарсія — Беллінгем (Мбаппе, 67), Г. Гарсія (Родріго, 86), Вінісіус (Модрич, 67).



Боруссія Д: Кобель — Зюле (Коуту, 46), Антон, Бенсебаїні — Р'єрсон, Забітцер, Гросс (Нмеча, 46), Свенссон — Брандт (Дюранвіль, 63, Чуквуемека, 82), Гірассі, Адеємі (Баєр, 46).



Попередження: Мбаппе — Гросс, Коуту



На 90+5-й хвилині був вилучений Дін Гюйсен (Реал) (грубе порушення).