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Перехід аргентинця стане найбільшим продажем в історії Ельче.

Аргентинський плеймейкер Ніколас Меркау приєднається до Нью-Йорк Сіті за 10 мільйонів євро, про це повідомляє Tom Bogert.

25-річний аргентинець стане офіційним гравцем клубу після відкриття літнього трансферного вікна — 24 липня.

Фернандес провів вражаючий сезон в Іспанії: 7 голів та 10 асистів за 2700 хвилин ігрового часу.

Цей трансфер стане ключовим фінансовим кроком для Ельче. 10 мільйонів євро – це рекордна сума продажу для Ельче. Президент Крістіан Брагарнік раніше заявляв про неможливість утримати Фернандеса.

Тим часом у Ельче тривога серед уболівальників зростає: клуб залишився без ключового гравця перед стартом передсезонної підготовки. Єдиним підписанням наразі є Херман Валера.

Попри продаж Фернандеса, клуб продовжив контракт із легендою — Хосаном Фернандесом, який залишиться в команді до 2026 року. 35-річний ветеран провів вже 258 матчів у зеленій футболці та залишається важливою фігурою як на полі, так і в роздягальні.