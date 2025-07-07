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Італієць все ще користується попитом.

Колишній нападник збірної Італії Маріо Балотеллі може перейти до однієї з північноамериканських команд. Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, в послугах 34-річного італійця зацікавлені мексиканський Крус Асуль та представник МЛС Лос-Анджелес, який знаходиться в пошуках заміни Олів'є Жиру, що пішов у французький Лілль.

Зазначається, що "Лос сементерос" вже пропонували контракт італійцю у грудні, минулого року, але тоді форвард відмовився від переходу до мексиканського клубу.

Наразі Маріо Балотеллі перебуває у статусі вільного агента. Останнім місцем роботи одіозного футболіста був італійський Дженоа.

Раніше повідомлялося, що Наполі розглядає повернення Осімгена до складу команди.