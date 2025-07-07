Італія

Неаполітанський клуб намагається відновити стосунки з форвардом після його оренди в Галатасараї.

Наполі ухвалив рішення спробувати повернути Віктора Осімгена до основного складу. За інформацією Il Mattino, у клубі ведуться активні перемовини з гравцем, аби залагодити напружені стосунки, які виникли раніше.

26-річний нападник вперше за довгий час відкрито обговорює варіант свого повернення. Головний тренер неаполітанців Антоніо Конте не заперечує проти того, щоб бачити нігерійця в складі, однак сам Осімген поки що схиляється до зміни клубу.

На гравця претендують Ліверпуль і Ювентус, які уважно стежать за ситуацією.

Раніше повідомлялося, що Віктор Осімген входить до трійки найбажаніших кандидатур Ліверпуля на підсилення позиції центрфорварда.