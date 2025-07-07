Неаполітанський клуб намагається відновити стосунки з форвардом після його оренди в Галатасараї.
Віктор Осімген, Getty Images
07 липня 2025, 12:44
Наполі ухвалив рішення спробувати повернути Віктора Осімгена до основного складу. За інформацією Il Mattino, у клубі ведуться активні перемовини з гравцем, аби залагодити напружені стосунки, які виникли раніше.
26-річний нападник вперше за довгий час відкрито обговорює варіант свого повернення. Головний тренер неаполітанців Антоніо Конте не заперечує проти того, щоб бачити нігерійця в складі, однак сам Осімген поки що схиляється до зміни клубу.
На гравця претендують Ліверпуль і Ювентус, які уважно стежать за ситуацією.
Раніше повідомлялося, що Віктор Осімген входить до трійки найбажаніших кандидатур Ліверпуля на підсилення позиції центрфорварда.