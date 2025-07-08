Футболістки не постраждали, але тренування довелося скасувати.
Жіноча збірна Уельсу, getty images
08 липня 2025, 18:47
Жіноча збірна Уельсу потрапила в аварію дорогою на тренування перед матчем Євро-2025 проти Франції. Командний автобус зіштовхнувся з іншим транспортним засобом поблизу Арени Санкт-Галлен.
За офіційною заявою Футбольної асоціації Уельсу, жодна з гравчинь і персоналу не постраждала, однак на місці події працювала швидка допомога — постраждав водій іншого автомобіля.
Через інцидент тренування, заплановане на вівторок, було скасовано.
Головний тренер Вілкінсон, який їхав окремо з капітанкою Ангарад Джеймс:
"Футбол — це другорядне. Головне, що всі живі та здорові. Ми спробуємо максимально швидко зібрати команду та повернутися до підготовки".
Збірна Уельсу поступилася у першому матчі турніру Нідерландам (0:3) та у середу зіграє проти фаворита групи — Франції.