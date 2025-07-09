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Сторони погодили розірвання контракту — габонський форвард залишає Аль-Кадсія.

Нападник П'єр-Емерік Обамеянг найближчим часом стане вільним агентом. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Саудівський клуб Аль-Кадсія та 36-річний футболіст домовилися про розірвання контракту за обопільною згодою.

Рішення пов’язане з прагненням Аль-Кадсія омолодити атакувальну лінію — клуб розглядає варіанти з підписанням молодшого нападника перед стартом нового сезону Саудівської Про-ліги.

Обамеянг уже викликав інтерес з боку кількох клубів, тож варіант із поверненням до Європи або новим екзотичним викликом цілком можливий. Раніше габонець виступав за Арсенал, Барселону, Боруссію Дортмунд, Челсі та Марсель.

Раніше повідомлялося, що ПЕО може повернутися до Марселя.