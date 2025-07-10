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Керманич Реала прокоментував поразку від ПСЖ.

Мадридський Реал напередодні зазнав поразки від французького Парі Сен-Жермен у півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025 та вилетів із турніру.

ПСЖ — Реал Мадрид 4:0 Відео голів та огляд півфіналу КЧС-2025

Після завершення гри головний тренер Реала Хабі Алонсо дав коментар щодо виступу команди.

"Початок матчу був дуже насиченим. У нас був хороший суперник, і після десятої хвилини стало дуже важко. ПСЖ знаходиться в хорошому тонусі. Це дворічний проєкт, тоді як ми в клубі не так давно. Ми повинні працювати, спокійно, але, очевидно, це була болюча поразка.

Два пропущених м'ячі на старті вимагають від тебе набагато більше. Вони змушують тебе нервувати, хоча ти знаєш, що не можна виходити з рівноваги. У ПСЖ високий рівень, ми це сьогодні побачили на власні очі. Є чому повчитись.

Сьогоднішній день корисний для нас тим, що ми знаємо, що нам ще потрібно покращити. У ПСЖ все добре працює, а нам ще є над чим працювати. Ми перебуваємо в умовах важкої конкуренції, практично без тренувань. Зараз нам потрібен відпочинок, але ми повернемось до роботи за чотири тижні.

Карвахаль та Мілітао? Ви й самі знаєте, що вони будуть важливими. Ми повернемо до гри й інших людей. Цей турнір — не відправна точка для наступного сезону. У цьому процесі є позитивні моменти, хоча, можливо, сьогодні їх і не було помітно. Але сьогодні точно не початок наступного сезону, а кінець минулого.

Минуло небагато часу з мого приходу до клубу, але я намагався зробити так, щоб Лука Модрич та Лукас Васкес насолоджувались своїми останніми днями у футболці Мадрида. Це було не найкраще прощання. Але я хочу подякувати їм від імені всіх за те, що вони зробили.

Я залишаю цей турнір із упевненістю в майбутньому. Цей чемпіонат багато про що мені сказав. Про те, хто ми є станом на зараз, і що нам потрібно покращити. Це останній матч у сезоні-2024/25. У серпні ми почнемо сезон-2025/26, який буде іншим.

Я говорю про команду, і сьогодні, у певні моменти, іноді добре бачити помилки і те, що вони зіграють тобі на користь у майбутньому. Але якщо ми будемо повторювати одну і ту ж помилку знову і знову, ми не будемо виглядати надто розумними.

Без сумніву, це було не те, чого ми очікували. Це моя перша поразка тут. Але погана новина для мене в тому, що ми будемо програвати ще не раз. Таке вже життя. Ми повинні змиритись із цим.

Завтра ми починаємо період відпочинку, освіження наших голів, і це дасть нам достатній спокій для початку нового сезону. Не забуваймо про цей результат, але не дозволяймо йому занадто сильно тягнути нас униз", — заявив іспанський фахівець.

У фіналі ПСЖ зіграє проти лондонського Челсі 13 липня.