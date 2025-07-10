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Іспанець провів видатний матч.

Півзахисник французького ПСЖ Фабіан Руїс висловився після знищення мадридського Реала (4:0) в півфінальному матчі Клубного чемпіонату світу. Цитує іспанця El Mundo Deportivo.

"Ключ до успіху цієї команди — колективний підхід. Зрештою, я думаю, що наша команда побудована на колективних зусиллях.

Сьогодні у мене був шанс забити два голи, і я задоволений особистим результатом, але перш за все тим, що ми перемогли таку сильну команду, як Реал Мадрид.

Я дуже пишаюся цим клубом і цією командою. Те, що ми пережили сьогодні, дуже важливо; це півфінал чемпіонату світу проти такої великої команди, як Реал Мадрид.