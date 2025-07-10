Іспанець провів видатний матч.
Фабіан Руїс, getty images
10 липня 2025, 13:49
Півзахисник французького ПСЖ Фабіан Руїс висловився після знищення мадридського Реала (4:0) в півфінальному матчі Клубного чемпіонату світу. Цитує іспанця El Mundo Deportivo.
"Ключ до успіху цієї команди — колективний підхід. Зрештою, я думаю, що наша команда побудована на колективних зусиллях.
Сьогодні у мене був шанс забити два голи, і я задоволений особистим результатом, але перш за все тим, що ми перемогли таку сильну команду, як Реал Мадрид.
Я дуже пишаюся цим клубом і цією командою. Те, що ми пережили сьогодні, дуже важливо; це півфінал чемпіонату світу проти такої великої команди, як Реал Мадрид.
Ми провели неймовірний матч, показавши ідеальну гру проти воістину топ-команди. Ми дуже раді виходу у фінал. Тепер хочемо завершити турнір найкращим чином і завоювати черговий трофей", — заявив Руїс.
Зазначимо, що Фабіана Руїса було визнано найкращим гравцем матчу ПСЖ — Реал Мадрид.