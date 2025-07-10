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Аргентинець провів у Мадриді понад 10 сезонів, зігравши 469 матчів.

Анхель Корреа офіційно залишає Атлетіко Мадрид і продовжить кар'єру в мексиканському клубі Тигрес. Про це повідомили обидва клуби, підтвердивши досягнення домовленості щодо трансферу.

Аргентинський нападник виступав за "рохібланкос" із 2015 року, провівши в команді понад десять з половиною сезонів. За цей час він зіграв 469 офіційних матчів, забив 88 голів і віддав 65 результативних передач. За кількістю зіграних матчів Корреа посідає шосте місце в історії Атлетіко, а серед іноземців — друге.

У складі мадридського клубу 30-річний футболіст став чемпіоном Іспанії у сезоні 2020/21, виграв Лігу Європи (2017/18) і Суперкубок УЄФА (2018). Також він досяг гучних успіхів зі збірною Аргентини, з якою виграв Кубок Америки (2021), Фіналіссіму (2022) та чемпіонат світу в Катарі (2022).

"Ми щиро дякуємо Анхелю за відданість та внесок у розвиток клубу і бажаємо йому успіхів у подальшій кар’єрі", — йдеться в офіційній заяві "Атлетіко".