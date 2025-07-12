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Українські клуби продовжують втрачати позиції у світі.

УЄФА вчергове оновив свій клубний рейтинг перед стартом сезону 2025/26. На першому місці залишається мадридський Реал (117,500 очок), який на 9 та 10 балів відповідно випереджає Баварію та Інтер.

У першу п'ятірку також потрапили Манчестер Сіті (102,750) та Ліверпуль (101,500). Щодо українських команд, то найвищу позицію продовжує займати донецький Шахтар. "Гірники" стали єдиними, хто потрапив у топ-100 серед клубів УПЛ. Наразі "помаранчево-чорні" йдуть на 50-му місці.

Київському Динамо трохи не вистачило у потрапляння до першої сотні – 113 місце (13,500 балів).

Попереду Шахтаря (39,5 бала) — ПАОК (39,75) і Славія (41), перед Динамо (16) — Штутгарт (16), Клуж (16,5) і Брест (16,75).

Нагадаємо, що максимальним досягненням в історії для Шахтаря є 12 місце у 2020 році, а для Динамо – 23-тя сходинка у 2018 та 2019 році.