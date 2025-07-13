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На нас чекає цікавий фінал.

Капітан лондонського Челсі Енцо Фернандес напередодні фінального матчу Клубного чемпіонату світу з французьким ПСЖ поспілкувався з журналістами. Цитує аргентинця офіційний сайт "пенсіонерів".

"Ми знаємо, що не можемо надати ПСЖ простір. Також нам слід уважно зіграти в обороні і не дозволяти багато створювати моментів біля власних воріт, тому що в них дуже хороші гравці.

Перемога на Клубному чемпіонаті світу була б дуже важлива для клубу. Звісно, Челсі вже вигравав його раніше, але й вдруге було б не зайвим це зробити, враховуючи новий формат турніру. Тому ми готувалися до матчу якнайкраще. Ми знаємо, що нам протистоїть чудова команда, але в нас є впевненість у власних силах. Челсі теж чудова команда.

Я не вважаю капітанську пов'язку обов'язком, а скоріше чимось природним для мене. Бути капітаном Челсі — це прекрасно. Я прийшов сюди кілька років тому, а тепер став одним із капітанів, що говорить про те, що я добре справляюся. Дуже вдячний своїм товаришам по команді та клубу за довіру. Звичайно, на мені лежить відповідальність добре тренуватися щодня, бути поруч із товаришами по команді та завжди викладатися на повну", — заявив Фернандес.

Фінальний матч КЧС між Челсі та ПСЖ заплановано на 13 липня, 22:00 (15:00 за місцевим часом) за київським часом.