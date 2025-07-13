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Італієць відзначив суперника по фіналу КЧС.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився напередодні фінального матчу Клубного чемпіонату світу з французьким ПСЖ. Цитує італійського фахівця офіційний сайт "синіх".

"Я згоден з більшістю людей, які кажуть, що ПСЖ — найкраща команда в Європі та світі. Причина в тому, що вони демонструють це у Франції, в Лізі чемпіонів і в цьому турнірі. Ми відчуваємо до них величезну повагу, і мені дуже подобається за ними спостерігати, але ми тут, щоб виграти фінал. Звичайно, буде складно, але для мене всі матчі складні.

Флуміненсе обіграв Інтер, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Вони обіграли Аль-Хіляль, який переміг Манчестер Сіті. Тому всі матчі складні, і нам потрібно максимально підготуватися до деталей.

Ми намагаємося допомогти команді підготуватися до матчу якнайкраще, надаючи гравцям всю можливу інформацію, щоб вони могли ефективно діяти на полі.

Я поважаю кожну команду, але готуюся до фінального матчу так само, як і до зустрічей з бразильськими командами. Для мене це мало що змінює в тому сенсі, що я намагаюся зрозуміти, де ми можемо завдати їм шкоди і де я можу перешкодити їм завдати шкоди нам. Відштовхуючись від цього, ми готуємося до кожного матчу", — заявив Мареска.

Фінальний матч КЧС між Челсі та ПСЖ заплановано на 13 липня, 22:00 (15:00 за місцевим часом) за київським часом.