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Після історичного виходу на ЧС-2026 федерація прагне підсилити тренерський штаб досвідченим наставником.

Німецький фахівець Йоахім Лев може стати новим головним тренером збірної Узбекистану. Як повідомляє Championat.asia, переговори між 65-річним тренером і футбольною асоціацією країни вже розпочалися.

У червні Узбекистан вперше у своїй історії вийшов до фінальної частини чемпіонату світу — ЧС-2026. До старту турніру керівництво федерації прагне запросити іменитого наставника, аби максимально підготувати команду до виступу на світовій арені.

Йоахім Лев має багатий досвід на міжнародному рівні. З 2004 по 2006 рік він працював асистентом Юргена Клінсманна в збірній Німеччини, а згодом очолював команду протягом 15 років. Під його керівництвом Бундестім виграв чемпіонат світу 2014 року, дійшов до фіналу Євро-2008 та двічі грав у півфіналах Євро-2012 і Євро-2016.

Наразі формально тренером збірної Узбекистану є Тимур Кападзе, однак його контракт ще не було продовжено після успішної кваліфікації на ЧС-2026.