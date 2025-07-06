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Розповідаємо, що та за скільки можуть придбати футбольні вболівальники.

Цьогорічний Клубний чемпіонат світу став своєрідним індикатором того, чого можна очікувати від наступного мундіалю в США.

Для гравців — це попередження про погодні умови.

Для ФІФА — тест на інтерес: і відвідуваність, і атмосфера.

А для вболівальників — справжній сюрприз: ціни на їжу та напої на стадіонах.

Журналісти The Athletic вирішили провести власне розслідування на таких аренах Клубного чемпіонату світу:

Оді Філд (Вашингтон, округ Колумбія)

Бенк оф Америка (Шарлотт, Північна Кароліна)

Мерседес-Бенц (Атланта, Джорджія)

МетЛайф (Іст-Ратерфорд, Нью-Джерсі)

Роуз Боул (Пасадена, Каліфорнія)

Хард Рок (Маямі-Гарденс, Флорида)



Скільки коштує добре перекусити?

Оді Філд, домашній стадіон клубу МЛС Д.С. Юнайтед та жіночої команди Вашінгтон Спіріт, запропонував найдорожчий пункт меню з усіх, які ми побачили. У їхньому спеціальному меню The Corner Kick є страва “Souvenir chicken tender bowl” (миска з курячими нагетсами й гарніром у сувенірному посуді) коштує $25.99 (~1086 грн), а з урахуванням податку округу Колумбія — $28.59 (~1194 грн).

Також у меню:

піца Marra Forni — $20.50 (~857 грн)

класичні нагетси з картоплею — $15.49 (~647 грн)

просто картопля фрі — $7.49 (~313 грн)



На інших аренах ціни трохи приємніші. Наприклад, у Роуз Боул (Лос-Анджелес) найдорожче — кошик із чизбургером за $21.99 (~919 грн, без урахування податку штату Каліфорнія). Хот-дог тут коштує $7.99 (~334 грн).

Схожі ціни й на Bank of America Stadium у Шарлотті (цей стадіон, як і попередні, не прийматиме матчі ЧС-2026).

У меню — чотири види хот-догів та Bojangles (мережа фастфуду з Північної Кароліни, що спеціалізується на смаженій курці). Там подвійний чизбургер обійдеться в $12.49 (~522 грн), а курячі смужки Supremes — $8.49 (~355 грн).

Але справжнім героєм у цьому плані стала арена Мерседес-Бенц. Цей стадіон — дім для Атланта Фалконс (НФЛ) та Атланта Юнайтед (МЛС) — вже давно славиться дуже демократичними цінами на їжу.

Класичний хот-дог тут коштує лише $2 (~84 грн). Наприклад, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського за хот-дог просять 70 грн.

І головне — ціни на Клубному чемпіонаті не піднімали:

"У стадіона Мерседес-Бенц є лише одна умова для всіх організаторів подій, включно з FIFA: ціни на їжу залишаються незмінними", — каже Тім Зулавскі, президент компанії AMB Sports & Entertainment, яка керує ареною.

"Ми маємо сотні комбінацій для сім’ї з чотирьох осіб, щоб вони могли поїсти менш ніж за $30 (~1254 грн): пара келихів пива, картопля фрі, кілька хот-догів, бургер, кока-кола з безлімітним поповненням — усе, що ми називаємо фан-фудом".

Тож, враховуючи їхню відданість чесним цінам, багато вболівальників вже мріють, щоб матч їхньої збірної відбувся саме на цьому 75-тисячному “космічному” стадіоні наступного літа.

А що з напоями?

На Роуз Боул за велике пиво (710 мл) місцевого виробництва доведеться викласти $16.49 (~689 грн). А за “преміум”-версії — вже $18.49 (~773 грн), і це ще без урахування 6% податку на алкоголь у Каліфорнії.

На більшості стадіонів є окрема ціна на імпортне пиво — зазвичай воно дорожче на $1-2 (~42–84 грн), ніж американське. Діапазон цін — від $14.59 (~610 грн) за пиво чи вино до $19.49 (~814 грн) за 710 мл hard seltzer — газованої води з алкоголем та фруктовим смаком.

Для порівняння, на стадіоні Мерседес-Бенц в Атланті за таке саме велике пиво просять "лише" $9 (~376 грн).

Для порівняння, в АПЛ найдорожча пінта (568 мл) минулого сезону була на стадіоні Вест Гема — £7.30 (~$10 / 418 грн), а найдешевша — на Олд Траффорд у Манчестері — всього £3 ($4.12 / ~172 грн).

Водночас в Україні можна придбати пиво на стадіоні Оболоні за 70 грн, а на арені Динамо імені Валерія Лобановського в асортименті є глінтвейн за 80 грн.

Стадіон Мерседес-Бенц вигідно виділяється й цінами на безалкогольні напої:

- газовану воду з безлімітним поповненням можна взяти за $2 (~84 грн). На арені Динамо імені Валерія Лобановського така позиція коштує 60 грн за пляшку 0.5 л, а на стадіоні Оболонь можна купити такий самий об'єм Живчика за 30 грн.

- пляшка звичайної води — $3 (~126 грн). На українських стадіонах — 30-40 грн за 0.5 л.

- На стадіоні МетЛайф така ж вода коштує $5 (~209 грн) — десь на рівні з іншими аренами (в середньому $4–6). Хоча на багатьох стадіонах є безкоштовні питні фонтанчики по периметру.



Стадіон Мерседес-Бенц справді особливий. Його власник Артур Бланк зробив ставку на "цінову доступність для фанів", тому найпопулярніші позиції на кшталт хот-догів, бургерів і коли — за помірними цінами.

А от Роуз Боул і Бенк оф Америка — приклад того, чого варто чекати й на інших американських аренах, як-от СоФі Стедіум у Лос-Анджелесі.

Стадіон Хард Рок у Маямі, що прийматиме 7 матчів ЧС, був одним із небагатьох місць, де під час сезону НФЛ-2024/25 можна було купити бургер або хот-дог менш ніж за $10 (~418 грн). Але вже на Клубному чемпіонаті світу $28 (~1170 грн) коштували банан, пачка чипсів, пляшка води та батончик Snickers.

FIFA підтвердила: ціни на їжу та напої встановлюють самі арени. Дохід розподіляється по-різному:

“Ціни визначають компанії, які керують продажами на кожному стадіоні, з акцентом на унікальні страви під локальний ринок. Розподіл прибутку залежить від конкретної арени, умови конфіденційні. На ЧС-2026 все буде аналогічно — кожне місто-господар пропонуватиме меню, яке підкреслює місцеву культуру, атмосферу і кухню”.

Що зміниться порівняно з минулим чемпіонатом світу?

Алкоголь.

На ЧС-2022 у Катарі його продаж був обмежений лише фан-зонами. Хоч держава і погодилась на партнерство з Budweiser, за два дні до старту турніру влада заборонила продаж алкоголю на стадіонах.

У США ситуація інша — вживання алкоголю прямо на трибунах тут є звичною частиною футбольного досвіду. Це дозволено було й під час Клубного чемпіонату, і, найімовірніше, залишиться дозволеним наступного літа.

The Athletic