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Саудівський клуб націлився на придбання гравця Баєра.

Амбітний новачок чемпіонату Саудівської Аравії Неом досягнув принципової домовленості з центральним півзахисником леверкузенського Баєра Гранітом Джакою, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Повідомляється, що 32-річний швейцарець може отримувати від саудівців 10 млн євро чистого прибутку на рік. Неом усно повідомив "фармацевтів" про своє бажання придбати виконавця.

Домовленості між клубами наразі немає, але потенційна сума трансферу складає 6 млн. Очікується, що завтра, 14 липня, переговори щодо переходу Джаки продовжаться.

На випадок, якщо Неом не зможе поповнити свій склад Гранітом, у боротьбу за нього вступив Фенербахче. Раніше повідомлялося, що півзахисник може перейти до Ювентуса.

Контракт швейцарця з Баєром розраховано до кінця червня 2028 року. Порталом transfermarkt він оцінюється в 12 млн.

Нагадаємо, на початку липня Неом оголосив про підписання центрфорварда Александра Ляказетта, разом з яким Джака раніше виступав за Арсенал.