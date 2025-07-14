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Індзагі потрібен висококласний форвард.

Бірмінгемська Астон Вілла цього літа готова активно долучатись до розвитку подій на трансферному ринку й зокрема може забезпечити один із найбільш коштовних переходів.

Ідеться про 29-річного нападника "левів" Оллі Воткінса, за якого клуб попросить у охочих понад 115 млн євро.

У кого є такі гроші тут і зараз? Очевидно, у представників заможної Саудівської Аравії.

Аль-Хіляль, на чолі якого віднедавна працює Сімоне Індзагі, зацікавився нападником збірної Англії та готовий починати перемовини, якщо Вілла дійсно налаштована на великий продаж.

У минулому сезоні на рахунку Оллі 17 голів та 14 асистів у 54 матчах.