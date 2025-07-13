Англія

Бірмінгемський клуб не має наміру дешево розлучатися зі своїм головним бомбардиром.

Нападник Оллі Воткінс привернув увагу Ньюкасла, проте Астон Вілла не має наміру легко відпускати одного зі своїх ключових гравців.

Як повідомляється, бірмінгемський клуб озвучив ціну у 100 мільйонів фунтів стерлінгів у відповідь на запит від "сорок", що зацікавилися трансфером англійського форварда.

Такий цінник виглядає не випадковим — у Віллі чудово розуміють як важливість гравця для команди, так і фінансову спроможність клубу з Саудівською підтримкою.

Хоча Transfermarkt оцінює Воткінса в 40 мільйонів євро, а його контракт діє до літа 2028 року, Вілла чітко дає зрозуміти: їхній найрезультативніший гравець — не на продаж без серйозних пропозицій.

Раніше повідомлялося, що Оллі може перебратися до Челсі.