Бірмінгемський клуб не має наміру дешево розлучатися зі своїм головним бомбардиром.
Оллі Воткінс, Getty Images
13 липня 2025, 17:40
Нападник Оллі Воткінс привернув увагу Ньюкасла, проте Астон Вілла не має наміру легко відпускати одного зі своїх ключових гравців.
Як повідомляється, бірмінгемський клуб озвучив ціну у 100 мільйонів фунтів стерлінгів у відповідь на запит від "сорок", що зацікавилися трансфером англійського форварда.
Такий цінник виглядає не випадковим — у Віллі чудово розуміють як важливість гравця для команди, так і фінансову спроможність клубу з Саудівською підтримкою.
Хоча Transfermarkt оцінює Воткінса в 40 мільйонів євро, а його контракт діє до літа 2028 року, Вілла чітко дає зрозуміти: їхній найрезультативніший гравець — не на продаж без серйозних пропозицій.
Раніше повідомлялося, що Оллі може перебратися до Челсі.