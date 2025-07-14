Інше

Колишній капітан збірної Уельсу не полишає спроб стати власником валлійського клубу.

Гарет Бейл зробив ще один рішучий крок до здійснення своєї мрії — стати співвласником Кардіфф Сіті. Колишній капітан збірної Уельсу входить до консорціум, який подав оновлену заявку на придбання валлійського клубу.

У коментарі Front Office Sports Бейл підтвердив пропозицію:

"Ми щойно подали нову заявку. Ми вважаємо її чудовою, навіть більше ніж справедливою. Сподіваємось, нинішні власники поставляться до неї серйозно".

Попередню пропозицію консорціуму, яку підтримує американська інвестиційна компанія The Storch Family, оцінювали у £40 мільйонів, проте вона була відхилена нинішнім власником клубу Вінсентом Таном. Наразі сума нової заявки не розголошується, а офіційної реакції від клубу досі немає.

Бейл, уродженець Кардіффа, давно демонструє зацікавлення у долі місцевого клубу. У червні він заявляв, що стати частиною власницької групи було б для нього "здійсненням мрії". Його дядько, Кріс Пайк, виступав за Кардіфф наприкінці 80-х – початку 90-х років, що додає емоційного підґрунтя цьому прагненню.

"Це клуб, який мені дуже близький. Я виріс тут і хочу допомогти повернути Кардіфф у Прем’єр-лігу — туди, де йому місце", — сказав Бейл раніше в інтерв’ю Sky Sports.

Сезон 2024/25 став для Кардіффа фатальним — клуб завершив Чемпіоншип на останньому місці та вилетів до третього дивізіону вперше з 2003 року. Новим головним тренером призначено Браяна Баррі-Мерфі, а вболівальники очікують змін і відновлення амбіцій.

З часу придбання клубу у 2010 році, малайзійський бізнесмен Вінсент Тан інвестував у Кардіфф понад £200 мільйонів, включаючи останню позику на £117 мільйонів. Проте зараз клуб перебуває в складній фінансовій ситуації, що й могло знову активізувати інтерес потенційних інвесторів.

Приклад Рексема, який із п’ятого дивізіону піднявся до Чемпіоншипу під керівництвом акторів Раяна Рейнольдса і Роба Макілгенні, надихає все більше знаменитостей на входження у футбольний бізнес. Серед нещодавніх прикладів — участь Тома Брейді в Бірмінгем Сіті, Луки Модрича в Свонсі Сіті та Джордана Спіта в Лідс Юнайтед.

Бейл також не новачок у бізнесі — він є інвестором гольф-ліги TGL та власником спортивного бару Elevens у Кардіффі.

Поки доля Кардіфф Сіті залишається невизначеною, одне зрозуміло: Гарет Бейл серйозно налаштований не лише на придбання клубу, а й на його трансформацію. Чи отримає він шанс втілити свою футбольну мрію вдома — покаже час.