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Непогана спроба сеньйор Енріке.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився про сутичку після фінального матчу Клубного чемпіонату світу проти лондонського Челсі. Його слова наводить RMC Sport.

"Після матчу виникла ситуація, якої можна було уникнути. Як завжди в таких випадках, я намагався розборонити гравців, щоб не посилити проблему. Нам всім потрібно було цьому запобігти, щоб ситуація не загострювалася.

Матч був дуже напруженим, всі відчували величезний тиск. Я побачив, що Мареска штовхав гравців, а інші штовхали його. Нам всім потрібно уникати таких ситуацій, тому я і розбороняв гравців.

Моя сутичка з Жуаном Педро? Він штовхнув мене, я його торкнувся у відповідь, і він впав", — заявив Енріке.

Раніше повідомлялося, що Луїс Енріке спровокував бійку у фіналі КЧС.