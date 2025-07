Фінал Клубного чемпіонату світу-2025 між Челсі та ПСЖ, що проходив на арені MetLife у Нью-Джерсі, завершився гучним скандалом. Після фінального свистка, який зафіксував розгромну перемогу лондонців з рахунком 3:0, на полі спалахнула бійка за участі гравців і тренерського штабу обох клубів.

У центрі скандалу опинився головний тренер "парижан" Луїс Енріке, який спровокував конфлікт, схопивши нападника Челсі Жоау Педру за горло. За повідомленнями очевидців, іспанець спершу штовхнув бразильця, а потім агресивно взяв його за шию, після чого той впав на газон.

🚨 WHAT HAPPENED BETWEEN LUIS ENRIQUE & JOAO PEDRO FROM DIFFERENT ANGLE 🤯 pic.twitter.com/QUcPlG0B75