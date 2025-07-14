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Після поразки від Челсі наставник ПСЖ схопив Жоау Педру за шию.

Фінал Клубного чемпіонату світу-2025 між Челсі та ПСЖ, що проходив на арені MetLife у Нью-Джерсі, завершився гучним скандалом. Після фінального свистка, який зафіксував розгромну перемогу лондонців з рахунком 3:0, на полі спалахнула бійка за участі гравців і тренерського штабу обох клубів.

У центрі скандалу опинився головний тренер "парижан" Луїс Енріке, який спровокував конфлікт, схопивши нападника Челсі Жоау Педру за горло. За повідомленнями очевидців, іспанець спершу штовхнув бразильця, а потім агресивно взяв його за шию, після чого той впав на газон.

🚨 WHAT HAPPENED BETWEEN LUIS ENRIQUE & JOAO PEDRO FROM DIFFERENT ANGLE 🤯 pic.twitter.com/QUcPlG0B75 — KinG £ (@xKGx__) July 13, 2025

Після інциденту Енріке прокоментував свою поведінку:

"У мене немає проблем з вираженням емоцій наприкінці такого напруженого матчу. Це була дуже стресова ситуація, і я намагався не погіршити її, а навпаки – розняти гравців. Всі були залучені, і це просто наслідок тиску. Такого слід уникати, але, на жаль, це сталося".

Тренер також додав, що бачив, як його колега з Челсі Енцо Мареска також намагався втрутитися, і що ситуація вийшла з-під контролю через загальне емоційне напруження:

"Моя мета була одна – не дати конфлікту розгорітись. Але під таким тиском іноді все відбувається інакше, ніж ти плануєш".

Челсі завоював титул, обігравши ПСЖ завдяки дублю Коула Палмера та голу Жоау Педру, який став автором фінального третього м’яча. Французький клуб, що виграв Лігу чемпіонів 2025, не зміг дати опору англійцям у вирішальному матчі.

Після завершення насиченого сезону обидва клуби вирушають у коротку літню відпустку. Очікується, що ФІФА розгляне інцидент на полі, і Луїсу Енріке може загрожувати дисциплінарне покарання.