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Стала відома причина.

Кріштіану Роналду може пропустити близько 25% матчів саудівського Ан-Насра в наступному сезоні. Про це повідомив журналіст Фалах Аль-Кахтані.

Досвідчений бомбардир провів бесіду з новим наставником команди Жорже Жезушем. В ході розмови сторони вирішили, що форвард буде отримувати додатковий час на відпочинок з огляду на свій вік.

Роналду буде пропускати менш значущі матчі саудівської команди, щоб не сталося перевтоми.

У минулому сезоні чемпіонату Саудівської Аравії 40-річний форвард провів 30 матчів. Португалець забив 25 м'ячів і віддав три асисти.