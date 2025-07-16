🔸 Washington Post і Financial Times стверджують, що під час дзвінка Зеленському Трамп запитував його, чому українські війська не завдають ударів по Москві та Санкт-Петербургу. Речниця Білого дому заявила, що Трамп не закликав його до ударів углиб рф, а лише запитав
🔸 Кабмін призначив Олену Івановську на посаду уповноваженого із захисту державної мови
🔸 Лідер більшості в Сенаті заявив, що відкладе просування пакета санкцій проти рф та її торгівельних партнерів, пише Politico
🔸 Суд у Києві обрав для антикорупціонера й військовослужбовця Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання
🔸 Денис Шмигаль подав Верховній Раді прохання про відставку. Він став рекордсменом серед усіх голів уряду України за тривалістю перебування на посаді — понад п’ять років
🔸 Марк Рютте заявив, що вторинні санкції США проти росії уразять Індію, Китай та Бразилію. Він порадив цим країнам зателефонувати путіну із закликом щодо припинення вогню. Генсек НАТО додав, що в Європі "знайдуть кошти, аби переконатися, що Україна має все необхідне, щоб бути в найкращій позиції під час цих мирних переговорів, як тільки вони розпочнуться".
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Загалом, від початку цієї доби відбулося 148 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 61 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1218 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося десять бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши чотири керовані авіабомби, а також здійснив 165 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Строївка. Одне бойове зіткнення продовжується до цього часу.
На Куп'янському напрямку агресор п'ять разів намагався йти вперед в районі населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та Піщане. Українські захисники зупинили всі атаки ворога.
На Лиманському напрямку російські загарбники 24 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новий Мир, Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське, у бік Шандриголового й Серебрянки. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.
На Сіверському напрямку наші захисники відбили дві атаки окупаційних військ поблизу Григорівки та Виїмки.
На Краматорському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників в районах Предтечиного, Білої Гори та Ступочок. Дотепер не вщухає одне бойове зіткнення.
На Торецькому напрямку росіяни п'ять разів штурмували позиції українських підрозділів поблизу Диліївки, Торецька, Новоспаського та Русиного Яру.
На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 41 раз намагався просуватися уперед у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Звірове, Удачне, Олексіївка, у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Муравка Філія, Дачне. Дотепер тривають три бойові зіткнення.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 93 окупантів, з них 63 – безповоротно. Також знищено 4 автомобілі, 2 мотоцикли, 22 безпілотних літальних апарати та одну гармату. До того ж пошкоджено один танк та одну гармату окупантів.
На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Лісне, Мирне, Маліївка, Шевченко, Новосілка та у бік населеного пункту Новохатське. Три бойові зіткнення продовжуються дотепер.
На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку окупанти завдали авіаційного удару по районах населеного пункту Новоандріївка.
На Придніпровському напрямку українські воїни відбили сім атак окупантів у районі Антонівського моста та поблизу островів Козульський і Забич.
Сьогодні варто відзначити воїнів 121-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України, які ефективно стримують ворога.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Невідкладно підписав передані з Верховної Ради України документи: закон про множинне громадянство, ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Вдячний народним депутатам України за підтримку цих рішень. Кожне зміцнює Україну.
Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною. Завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу й міжнародними організаціями зможемо забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України. А завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії. Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї.
Доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів. Уже можемо почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство. Очікую від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Також активізовуємо рішення у сфері оборони, які підтримають наших воїнів.
Зустрівся з Прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею. Дуже символічно, що ця зустріч відбулася саме в День Української Державності. Дякую за цей жест, знак солідарності з нашим народом. Обговорили оборонну підтримку для наших воїнів та її фінансування за допомогою європейських інструментів, зокрема в межах SAFE. А також дрони, євроінтеграцію та відкриття переговорних кластерів. Справедливість у цьому процесі має бути забезпечена. Вдячний народу та уряду Латвії за вагому допомогу й новий оборонний пакет. Це хороше посилення нашої армії. Дякую за лідерство й готовність виділяти навіть більше ніж 0,25 % ВВП на підтримку України.
Нарада з українськими дипломатами – командами Міністерства закордонних справ України та Офісу. Перше – прискорення запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та відповідна робота з державами, що поважають міжнародне право. Друге – підготовка наради з українськими послами, яка відбудеться вже наступного тижня, та модернізація завдань для українських представників за кордоном. Третє – наші кроки на ключових міжнародних майданчиках, зокрема щодо проєктів резолюцій Генасамблеї ООН. Готуємо відчутні політико-правові удари по державі-агресору та її позиціях. Найближчі місяці – час для особливо активної роботи нашої дипломатії. Дякую всім у світі, хто допомагає!"
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!