Завершилася 1238 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Washington Post і Financial Times стверджують, що під час дзвінка Зеленському Трамп запитував його, чому українські війська не завдають ударів по Москві та Санкт-Петербургу. Речниця Білого дому заявила, що Трамп не закликав його до ударів углиб рф, а лише запитав

🔸 Кабмін призначив Олену Івановську на посаду уповноваженого із захисту державної мови

🔸 Лідер більшості в Сенаті заявив, що відкладе просування пакета санкцій проти рф та її торгівельних партнерів, пише Politico

🔸 Суд у Києві обрав для антикорупціонера й військовослужбовця Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання

🔸 Денис Шмигаль подав Верховній Раді прохання про відставку. Він став рекордсменом серед усіх голів уряду України за тривалістю перебування на посаді — понад п’ять років

🔸 Марк Рютте заявив, що вторинні санкції США проти росії уразять Індію, Китай та Бразилію. Він порадив цим країнам зателефонувати путіну із закликом щодо припинення вогню. Генсек НАТО додав, що в Європі "знайдуть кошти, аби переконатися, що Україна має все необхідне, щоб бути в найкращій позиції під час цих мирних переговорів, як тільки вони розпочнуться".