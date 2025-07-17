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Саудівський клуб готовий заплатити 100 млн євро за колумбійця.

Кріштіану Роналду хоче, щоб Ан-Наср підписав контракт з нападником Ліверпуля Луїсом Діасом.

Кріштіану хоче бачити колумбійця на фланзі, щоб той створював для нього моменти і забезпечував результативними передачами. Відзначається, що Ан-Наср готовий заплатити € 100 млн, які вимагає Ліверпуль.

Раніше мерсисайдці відхилили пропозицію Баварії щодо колумбійського футболіста на €67,4 млн.

У минулому сезоні нападник взяв участь у 50 матчах у всіх турнірах, в яких він відзначився 17 голами і 8 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль зв'язався з Айнтрахтом щодо Екітіке.