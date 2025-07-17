Саудівський клуб готовий заплатити 100 млн євро за колумбійця.
Луїс Діас, Getty Images
17 липня 2025, 13:12
Кріштіану Роналду хоче, щоб Ан-Наср підписав контракт з нападником Ліверпуля Луїсом Діасом.
Кріштіану хоче бачити колумбійця на фланзі, щоб той створював для нього моменти і забезпечував результативними передачами. Відзначається, що Ан-Наср готовий заплатити € 100 млн, які вимагає Ліверпуль.
Раніше мерсисайдці відхилили пропозицію Баварії щодо колумбійського футболіста на €67,4 млн.
У минулому сезоні нападник взяв участь у 50 матчах у всіх турнірах, в яких він відзначився 17 голами і 8 результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль зв'язався з Айнтрахтом щодо Екітіке.