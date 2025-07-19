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У екс-президента УЄФА викрали близько 20 трофеїв і медалей.

Легендарного французького футболіста та екс-президента УЄФА Мішеля Платіні пограбували у його будинку в департаменті Буш-дю-Рон, поблизу Кассі на півдні Франції. Про це повідомляє RMC Sport.

Інцидент стався вранці у п’ятницю, 18 липня. Близько 5:30 Платіні прокинувся від підозрілого шуму в саду. Підійшовши до вікна, він помітив чоловіка в капюшоні та чорному одязі, який одразу ж утік після того, як побачив власника будинку.

Згодом Платіні виявив, що з господарської будівлі, де він зберігав свої спортивні трофеї, зникло близько двадцяти цінних предметів — здебільшого медалі, кубки та інші нагороди, пов’язані з його футбольною кар’єрою. Точна сума збитків наразі не визначена.

Прокуратура Марселя відкрила кримінальне провадження за фактом крадіжки зі зломом. Екс-футболіст не постраждав фізично і почувається добре.

Нагадаємо, Мішель Платіні — триразовий володар Золотого м’яча та один із найвідоміших гравців в історії французького футболу. Він провів 72 матчі за збірну Франції та був президентом УЄФА з 2007 по 2015 рік.