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Значить будемо продавати.

Колишній півзахисник мадридського Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос висловився про тиск на футболістів з боку ЗМІ. Цитує легендарного німця El Pais.

"Очевидно, що в Іспанії до футболістів велика увага, на них чиниться серйозний тиск — з боку журналістів і вболівальників. Це частина цього виду спорту, і, можливо, тиск ЗМІ в Іспанії трохи вищий, але в Німеччині він теж є, як, напевно, і в інших країнах.

Чи справедлива критика? Іноді — так, але якщо ти слабкий ментально, це може негативно на тобі позначитися. Хоча буває й навпаки: преса звеличує до небес, і це теж не відповідає реальності. Провів три хороших матчі — і раптом ти найкращий у світі. І навпаки. Але це не так.

Якщо ти вмієш це приймати, тобі буде легше, ти житимеш спокійніше. Є футболісти, які читають або слухають такі речі і сміються, а є ті, хто надає цьому великого значення — через імідж, і так далі. Зрештою, є хороші й погані футболісти, і є хороші й погані журналісти.

Що має зрозуміти спортсмен високого рівня — те, що це не потрібно сприймати як щось особисте. Журналісти просто роблять свою роботу, яку їм доручають їхні начальники, і їхнє завдання — продавати", — сказав Кроос.

Раніше Тоні Кроос висловився про гру вінгера каталонської Барселони Ламіна Ямаля.