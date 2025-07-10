Іспанія

Всі в захваті від вундеркінда "Барси".

Колишній півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос висловився про гру вінгера каталонської Барселони Ламіна Ямаля. Цитує легендарного німця La Gazzetta dello Sport.

"Я теж потрапив до першої команди Баварії в 17 років, але не був на рівні Ямаля, він просто вражаючий. Ніколи не бачив нічого подібного в такому віці. Я говорю про стабільність його виступів, тому що природний талант у нього і так очевидний.

Те, що змушує мене думати, що цей хлопець особливий — це його постійне прагнення бути лідером на полі, у важкі моменти він завжди бере ініціативу на себе, і в 17 років це зовсім ненормально. Він провів два чудових сезони, а останній просто приголомшливий. Я ніколи не бачив такого юнака, як він", — сказав Кроос.

Минулого сезону Ламін Ямаль відіграв за Барселону 55 матчів, забив 18 голів та віддав 25 результативних передач.