Всі в захваті від вундеркінда "Барси".
Ламін Ямаль, getty images
10 липня 2025, 15:54
Колишній півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос висловився про гру вінгера каталонської Барселони Ламіна Ямаля. Цитує легендарного німця La Gazzetta dello Sport.
"Я теж потрапив до першої команди Баварії в 17 років, але не був на рівні Ямаля, він просто вражаючий. Ніколи не бачив нічого подібного в такому віці. Я говорю про стабільність його виступів, тому що природний талант у нього і так очевидний.
Те, що змушує мене думати, що цей хлопець особливий — це його постійне прагнення бути лідером на полі, у важкі моменти він завжди бере ініціативу на себе, і в 17 років це зовсім ненормально. Він провів два чудових сезони, а останній просто приголомшливий. Я ніколи не бачив такого юнака, як він", — сказав Кроос.
Минулого сезону Ламін Ямаль відіграв за Барселону 55 матчів, забив 18 голів та віддав 25 результативних передач.