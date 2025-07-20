Розумне рішення німця.
Тоні Кроос, getty images
20 липня 2025, 21:02
Колишній півзахисник мадридського Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос висловився про своє рішення завершити ігрову кар'єру. Його слова наводить El Pais.
"Я кілька місяців обмірковував це рішення. Тобто я не прокинувся одного ранку з думкою: "Все, пора закінчувати!". Ні, я дуже довго це виношував.
Ще за рік до цього я думав про завершення кар'єри, але в підсумку вирішив продовжити контракт із Реалом ще на один сезон — клуб дуже наполягав. Але це не змінило мого наміру: я завжди хотів піти саме так, і, на щастя, у мене це вийшло. Думаю, важко було б завершити краще, ніж я це зробив у своєму останньому сезоні в Реалі. Я пішов після перемог у Ла Лізі та Лізі чемпіонів.
Найправильніше — це піти на самому піку. Ти йдеш із чудовим відчуттям, тому що сам прийняв це рішення.
І замість того щоб чекати, поки хтось посадить мене на лавку запасних — тому що я вже не такий хороший або не такий важливий для команди, як раніше... Я вважав за краще піти сам. Я хотів цього уникнути. Ні тренер, ні сім'я, ні моє тіло не повинні були вирішувати за мене, коли мені завершувати кар'єру.
Зрозуміло, це було непросто. Я залишив те, чим займався з дитинства, з шести років. Все, що я робив у житті, залежало від футболу: коли і як мені їсти, о котрій годині вставати, скільки часу в мене є на сім'ю, поїздки... Все. Тож це кардинальна зміна.
Якби я пішов через два-три роки, це все одно було б важко. Але моя ідея була — піти на найвищому рівні. Чи відчував я, що можу грати ще два або три роки? Так. Чи повинен я був це робити? Ні", — заявив Кроос.
Раніше Тоні Кроос висловився про тиск на футболістів з боку ЗМІ.