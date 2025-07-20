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Розумне рішення німця.

Колишній півзахисник мадридського Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос висловився про своє рішення завершити ігрову кар'єру. Його слова наводить El Pais.

"Я кілька місяців обмірковував це рішення. Тобто я не прокинувся одного ранку з думкою: "Все, пора закінчувати!". Ні, я дуже довго це виношував.

Ще за рік до цього я думав про завершення кар'єри, але в підсумку вирішив продовжити контракт із Реалом ще на один сезон — клуб дуже наполягав. Але це не змінило мого наміру: я завжди хотів піти саме так, і, на щастя, у мене це вийшло. Думаю, важко було б завершити краще, ніж я це зробив у своєму останньому сезоні в Реалі. Я пішов після перемог у Ла Лізі та Лізі чемпіонів.

Найправильніше — це піти на самому піку. Ти йдеш із чудовим відчуттям, тому що сам прийняв це рішення.

І замість того щоб чекати, поки хтось посадить мене на лавку запасних — тому що я вже не такий хороший або не такий важливий для команди, як раніше... Я вважав за краще піти сам. Я хотів цього уникнути. Ні тренер, ні сім'я, ні моє тіло не повинні були вирішувати за мене, коли мені завершувати кар'єру.

Зрозуміло, це було непросто. Я залишив те, чим займався з дитинства, з шести років. Все, що я робив у житті, залежало від футболу: коли і як мені їсти, о котрій годині вставати, скільки часу в мене є на сім'ю, поїздки... Все. Тож це кардинальна зміна.

Якби я пішов через два-три роки, це все одно було б важко. Але моя ідея була — піти на найвищому рівні. Чи відчував я, що можу грати ще два або три роки? Так. Чи повинен я був це робити? Ні", — заявив Кроос.

Раніше Тоні Кроос висловився про тиск на футболістів з боку ЗМІ.