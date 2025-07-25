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У Сіднеї готові відкрити місце в складі для німецької зірки.

Томас Мюллер наразі перебуває у статусі вільного агента. Попри свій вік — 36 років — чемпіон світу-2014 не поспішає вішати бутси на цвях.



Зараз, за інформацією Kicker, німець веде переговори лише з двома клубами: одним із представників MLS Лос-Анджелес Гелаксі і Сідней, командою з австралійської A-ліги.



У випадку з Сіднеєм цікавим є те, що спортивний директор клубу Александер Баумйоханн — колишній партнер Мюллера по Баварії. Вони провели разом кілька матчів у сезоні 2009/10, а зараз Баумйоханн працює над тим, щоб знову об’єднати шляхи зірки.

Баумйоханн вже має досвід у подібних трансферах — торік він запросив до Сіднея іншого ексгравця Баварії — Дугласа Косту. Клуб готовий надати Мюллеру статус гравця, не обмеженого зарплатною стелею.