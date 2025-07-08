Термін контракту із 32-річним футболістом не уточнюється.
Марко Верратті, ФК Ад-Духаїль
08 липня 2025, 07:32
Катарський Ад-Духаїль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім півзахисником збірної Італії Марко Верратті.
Деталі угоди із 32-річним італійцем не розголошуються.
Раніше Верратті виступав за катарський Аль-Арабі з 2023 року. Минулого сезону він провів 19 матчів, у яких забив чотири голи та віддав чотири гольові передачі.
За підсумками минулого сезону Ад-Духаїль посів друге місце у чемпіонаті Катару, а Аль-Арабі фінішував на дев'ятій позиції.