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Термін контракту із 32-річним футболістом не уточнюється.

Катарський Ад-Духаїль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім півзахисником збірної Італії Марко Верратті.

Деталі угоди із 32-річним італійцем не розголошуються.

Раніше Верратті виступав за катарський Аль-Арабі з 2023 року. Минулого сезону він провів 19 матчів, у яких забив чотири голи та віддав чотири гольові передачі.

За підсумками минулого сезону Ад-Духаїль посів друге місце у чемпіонаті Катару, а Аль-Арабі фінішував на дев'ятій позиції.