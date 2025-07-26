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Керманич профспілки футболістів поскаржився на роботу ФІФА.

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) поєднує понад 65 тис. гравців із 66 національних асоціацій по всьому світу та опікується дотриманням належних умов їхньої праці.

На цьому в останньому інтерв’ю наголошував президент FIFPro Сержіо Маркі, коли зробив випад у бік ФІФА через, зокрема, організацію Клубного чемпіонату світу-2025 у США, із приводу чого асоціація до цього випустила окрему заяву за підсумками зустрічі в Амстердамі.

"Перевантажений графік, брак фізичного та психічного відпочинку, екстремальні умови гри, брак діалогу та недостатня повага до соціальних прав футболістів, на жаль, стали стовпами бізнес-моделі ФІФА.

Нещодавній Клубний чемпіонат світу та екстремальні температури, за яких він проходив, — це приклад розриву зв'язку між ФІФА та профспілкою футболістів. Це відображає тривожну відсутність чутливості до прав людини, навіть у випадку елітних спортсменів.

Призначати матчі опівдні в таку спеку — це збочення. Чого вони очікують? Трагедії? Смерті на полі? Це не просто погане планування. Це неповага.

ФІФА вирішила систематично ігнорувати та замовчувати реальні проблеми, із якими стикаються футболісти в різних частинах світу. Ми сподіваємось на відновлення діалогу зі світовим керівним органом футболу та на те, що нас знову визнають голосом гравців на міжнародному рівні.

Інфантіно знову зосереджується виключно на економічних показниках, повністю ігноруючи структурні труднощі. І хоча ми не виступаємо проти економічного зростання чи комерційного розвитку футболу, ми розуміємо, що є потреби, які необхідно задовольняти з більшим пріоритетом.

Як міжнародна профспілкова організація, ми твердо стверджуємо, що не можемо говорити про нову еру у футболі, якщо спочатку не вирішимо проблеми структурної нерівності та зловживань, які його пронизують.

Сьогодні, як ніколи раніше, FIFPro та її афілійовані профспілки підтверджують свою непохитну відданість захисту трудових, соціальних та людських прав футболістів. Ми продовжуватимемо виступати проти зловживань та вимагати справедливих, гідних та сталих умов", — ідеться в заяві директора організації.

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