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Норвезький спецаліст під тиском: Бешикташ розглядає нове обличчя на посаду головного тренера.

Поразка від донецького Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи (2:4) стала останньою краплею для керівництва Бешикташа. Хоча норвезький тренер Уле Гуннар Сульшер працює з командою лише з січня, боси клубу більше не бачать прогресу — ні в результатах, ні в грі.

Головним кандидатом на зміну Сульшеру вважається 36-річний Нурі Шахін. Колишній півзахисник дортмундської Боруссії та збірної Туреччини вже має досвід тренерської роботи: після завершення кар’єри він починав у Антальяспорі, а згодом працював в Боруссії Дортмунд — спочатку як асистент, а потім як головний тренер до січня 2025 року.

Наразі чутки про можливе призначення Шахіна лише набирають обертів. Матч-відповідь проти Шахтаря, який пройде 31 липня у Кракові, може остаточно визначити долю нинішнього коуча.