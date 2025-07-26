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Вихованець київського Динамо Олександр Петрусенко повернувся до чемпіонату Хорватії.

Опорний півзахисник Олександр Петрусенко підписав контракт з Осієком, передає офіційний сайт клубу.

Договір про співпрацю з 27-річним українцем розраховано до кінця червня 2028-го. Свій колишній клуб, а саме Антальяспор, гравець залишив на правах вільного агента.

"Скорпіони" у вересні 2024 року виклали за Петрусенка 500 тисяч євро Істрі. У Туреччині Олександр провів 26 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

На рахунку опорника один гол і три асисти в 69-ти поєдинках чемпіонату й Кубка Хорватії за вищезгаданий клуб із Пули. Раніше вихованець Динамо Київ також виступав за угорський Гонвед, Минай і Гірник-Спорт.