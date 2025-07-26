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Столичний клуб стартував у новому сезоні чемпіонату Словаччини з нічийного результату.

Братиславський Слован у рамках першого туру чемпіонату Словаччини-2025/26 гостював у пряшівського Татрана.

Українські нападник Микола Кухаревич і півзахисник Данило Ігнатенко, який цього разу діяв на позиції центрального оборонця, опинилися в стартовому складі гостей і перебували на полі до завершення поєдинку. Саме Кухаревичу вдалося відкрити рахунок у матчі, після чого клуби обмінялися голами, а господарі поля не реалізували пенальті незадовго до завершення першого тайму. По перерві їм усе ж вдалося відновити паритет, встановивши на табло підсумковий рахунок.

Зазначимо, що весь матч на лаві запасних Татрана провели українські воротар Максим Кучинський і півзахисник Кирило Сігеєв. Артур Ухань, їхній співвітчизник і колега за позицією орендованого в донецького Шахтаря гравця, до заявки не потрапив.

Татран — Слован Братислава 2:2

Голи: Регалі, 33, Олейнік, 52 — Кухаревич, 31, Офорі, 39

На 45+4-й хвилині Вольштинські (Татран) не реалізував пенальті

Серед тижня, а саме 22 липня, результативний удар Кухаревича в дебютному для нього протистоянні Слована допоміг братиславцям розгромити боснійський Зріньскі в Лізі чемпіонів.