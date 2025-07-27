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Аравійці активно втрутились у перемовини з Челсі.

Португальський нападник Жоау Феліш провів черговий не надто видатний сезон у своїй кар’єрі, тож лондонський Челсі навряд чи залишився задоволений витраченими на його трансфер із мадридського Атлетіко 52 млн євро влітку минулого року.

Частину з цих коштів, а саме 5,5 млн євро, "сині" вже відбили на піврічній оренді 25-річного виконавця до італійського Мілана на другу частину кампанії.

А решту хотіли б компенсувати під час трансферу гравця до лісабонської Бенфіки вже влітку цього року, однак "орли" не готові платити такі кошти, тому угода затримується.

А от хто гроші не рахує, так це аравійський Ан-Наср, який напередодні зробив запит до Челсі одразу в розмірі 45 млн євро, тоді як гравець отримав пропозицію контракту до 2028 року.

У минулому сезоні Феліш провів 41 матч за Челсі та Мілан, у яких забив десять голів і зробив три асисти.