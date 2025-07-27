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Український десант запалює в Румунії.

Власник КС Університатя Крайова Міхай Ротару висловився про гру українських гравців румунської команди в першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій з боснійським Сараєво (1:2). Його слова наводить Digisport.

"Можу сказати — Слава Україні! Я маю на увазі Романчука та Ісенка. Вони дуже добре себе показали. До речі, я не знав, що арбітр був українцем", – сказав Ротару.

Зазначимо, що у матчі з Сараєво Олександр Романчук забив єдиний гол у складі Університаті. В свою чергу, матч обслуговував український арбітр Дмитро Панчишин.

Раніше стали відомі судді на матчах-відповіді українських команд в Лізі Європи та Лізі Конференцій.