Український десант запалює в Румунії.
Міхай Ротару, getty images
27 липня 2025, 21:54
Власник КС Університатя Крайова Міхай Ротару висловився про гру українських гравців румунської команди в першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій з боснійським Сараєво (1:2). Його слова наводить Digisport.
"Можу сказати — Слава Україні! Я маю на увазі Романчука та Ісенка. Вони дуже добре себе показали. До речі, я не знав, що арбітр був українцем", – сказав Ротару.
Зазначимо, що у матчі з Сараєво Олександр Романчук забив єдиний гол у складі Університаті. В свою чергу, матч обслуговував український арбітр Дмитро Панчишин.
Раніше стали відомі судді на матчах-відповіді українських команд в Лізі Європи та Лізі Конференцій.