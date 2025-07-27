УЄФА оголосила імена арбітрів на матчі ЛЄ та ЛК.
Juan Martínez, getty images
27 липня 2025, 20:20
УЄФА оголосила арбітрів на матчі-відповіді українських команд у 2-у раунді кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Шахтар — Бешикташ: головний рефері - Хуан Мартінес, помічники рефері — Дієго Барберо, Мігель Мартінес, четвертий рефері — Франсіско Ернандес Маесо, рефері ВАР — Валентин Гомес, Хуан Пулідо Сантана (всі — Іспанія).
Партизан — Олександрія: головний рефері — Генрік Налбандян, помічники рефері — Месроп Газарян, Атом Севгулян, четвертий рефері — Завен Оганесян (всі — Вірменія).
Санта-Колома — Полісся: головний рефері — Бен МакМастер, помічники рефері — Стівен Белл, Джон Догерті, четвертий рефері — Шейн Ендрюс (всі — Північна Ірландія).