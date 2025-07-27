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У фіналі англійки обіграли іспанок у серії післяматчевих пенальті.

Сьогодні, 27 липня, відбувся фінал жіночого чемпіонату Європи-2025, у якому збірна Англії обіграла Іспанію та стала переможцем турніру.

Основний час матчу завершився з нічийним результатом – 1:1. Іспанки відкрили рахунок на 25 хвилині зусиллями Маріони Кальдентей, після чого на 57 хвилині Алессія Руссо зрівняла цифри на табло.

У додатковому часі команди не забивали, а у серії пенальті Англія була сильнішою з рахунком 3:1.

Для англійок це була друга перемога на Євро після успіху у 2022 році. Для іспанок цей фінал став рекордом національної команди – раніше збірна доходила до півфіналу у 1997 році.

Англія — Іспанія 1:1 (після серії пенальті 3:1)

Голи: Руссо, 57 — Кальтендей, 25.

Англія: Гемптон — Грінвуд, Картер, Вільямсон, Бронз (Чарльз, 106) — Стенвей (Клінтон, 115), Волш, Тун (Мід, 87) — Джеймс (Келлі, 41), Гемп, Руссо (Аг'єманг, 71).

Іспанія: Коль — Кармона (Уаабі, 106), Лопес, Паредес, Паскуаль — Путельяс (Піна, 71), Гіхарро, Бонматі — Кальдентей, дель Кастільйо (Паральюело, 89), Родрігес (Лопес, 89).

Попередження: Руссо, Бронз, Гемп.