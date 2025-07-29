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Португалець підписав контракт до 2027 року.

Ан-Наср офіційно підтвердив підписання 25-річного нападника збірної Португалії Жоау Феліша з Челсі, повідомляє пресслужба клубу в соціальних мережах.

"Я тут, щоб дарувати радість. Давайте перемагати разом", — заявив Феліш.

За інформацією ЗМІ, початкова сума трансферу становить €30 млн, але з урахуванням бонусів може зрости до €50 млн. Феліш, який перейшов до Челсі з Атлетіко Мадрид улітку 2024 року за €52 млн, провів другу половину сезону-2024/25 в оренді в Мілані, зігравши 21 матч, забивши 3 голи та віддавши 1 асист. Transfermarkt оцінює його в €20 млн.

У Ан-Насрі Феліш об’єднається з Кріштіану Роналду, своїм партнером по збірній, і стане частиною амбітного проєкту клубу. Контракт португальця розрахований до червня 2027 року.

Раніше стала відома зарплатня Феліша в Ан-Насрі.