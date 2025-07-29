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Португальський нападник зароблятиме в Саудівській Аравії в декілька разів більше, ніж у Європі.

Форвард Жоау Феліш близький до переходу в Ан-Наср, де на нього чекає значне підвищення зарплатні. У новому клубі португалець отримуватиме близько 17,5 мільйона євро за сезон, що більш ніж удвічі перевищує його оклад у Челсі.

Для порівняння, в лондонському клубі Феліш заробляв орієнтовно сім мільйонів євро, а Бенфіка, яка також намагалася повернути нападника цього літа, могла запропонувати лише три мільйони.

Минулого сезону 25-річний форвард провів орендний період у Мілані, де встиг зіграти 15 матчів у Серії A, відзначившись двома голами та однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Челсі активізує переговори з Аяксом щодо Гато.