Завершилася 1252 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 росіяни під виглядом СБУ завербували чоловіка, який мав убити командира 108 окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова. Підозрюваного затримали, коли він виходив на вулицю зі спорядженою зброєю.

🔸 Студенти-медики та фармацевти проходитимуть офіцерську підготовку. Військовий вишкіл для них стане обов'язковим з 2026 року.

🔸 Трамп заявив, що росія має 10 днів для завершення війни в Україні, або вона зіткнеться з новими санкціями. За словами президента США, на попередню погрозу путін не дав йому жодної відповіді.

🔸 17 загиблих та 42 поранених: російська авіація вдарила бомбами по території виправної колонії на Запоріжжі.

🔸 Залужний опублікував матеріал у Vogue Ukraine, де розписав "10 уроків України" за останні роки, а також знявся у фотосесії. Світлини ексголовкома стали темою для обговорення в соцмережах та спровокували різні реакції в суспільстві.

🔸 3 загиблих та 18 поранених: росіяни вдарили по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ. Назва й місце його розташування не розголошуються.