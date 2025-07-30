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Гравцю активно шукають тимчасовий клуб.

Англійський нападник Майкі Мур минулого сезону отримав підвищення до рівня гравця "дорослої" команди лондонського Тоттенгема.

Однак ігровий доробок 17-річного виконавця за цей період виявився доволі скромним — не набагато більше за 800 хвилин на полі в 19 матчах.

Зрештою, у спілкуванні з керівництвом клубу Майкі погодився на те, щоб прийдешню кампанію провести в оренді в іншому клубі.

Де саме — інше питання. Бірмінгем та Вест Бромвіч були готові запросити гравця до Чемпіоншипу, але наразі актуальною вважається пропозиція шотландського Рейнджерс.

Жодних опцій викупу при цьому не передбачається, а зарплатню гравця в повному обсязі візьме на себе колектив "левів".