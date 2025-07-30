Гравцю активно шукають тимчасовий клуб.
Майкі Мур, Getty Images
30 липня 2025, 09:40
Англійський нападник Майкі Мур минулого сезону отримав підвищення до рівня гравця "дорослої" команди лондонського Тоттенгема.
Однак ігровий доробок 17-річного виконавця за цей період виявився доволі скромним — не набагато більше за 800 хвилин на полі в 19 матчах.
Зрештою, у спілкуванні з керівництвом клубу Майкі погодився на те, щоб прийдешню кампанію провести в оренді в іншому клубі.
Де саме — інше питання. Бірмінгем та Вест Бромвіч були готові запросити гравця до Чемпіоншипу, але наразі актуальною вважається пропозиція шотландського Рейнджерс.
Жодних опцій викупу при цьому не передбачається, а зарплатню гравця в повному обсязі візьме на себе колектив "левів".