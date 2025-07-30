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Контракт з 30-річним футболістом розрахований на один сезон.

Румунський Ботошані на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Миколи Ковталюка.

Угода з 30-річним українцем розрахована на один сезон із можливістю продовження ще на один рік.

Останнім клубом Ковталюка був Колос, за який він провів 18 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

За підсумками минулого сезону Ботошані пролетів повз єврокубки, посівши 12 місце в чемпіонаті Румунії.