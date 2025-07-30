Контракт з 30-річним футболістом розрахований на один сезон.
Микола Ковталюк, ФК Ботошані
30 липня 2025, 14:45
Румунський Ботошані на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Миколи Ковталюка.
Угода з 30-річним українцем розрахована на один сезон із можливістю продовження ще на один рік.
Останнім клубом Ковталюка був Колос, за який він провів 18 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.
За підсумками минулого сезону Ботошані пролетів повз єврокубки, посівши 12 місце в чемпіонаті Румунії.