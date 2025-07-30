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Підопічні Арне Слота тричі відповіли на один результативний удар суперника.

В японській Йокогамі місцева Йокогама Ф. Марінос приймала Ліверпуль на Ніссан Стедіум у рамках товариського матчу.

Протягом першого тайму протистояння команди не порадували результативними ударами. По перерві Асахі Уенака вивів господарів поля вперед. Пізніше літній новачок гостей Флоріан Вірц відновив паритет, а юні таланти "червоних" Трей Ньйоні (18 років) і Ріо Нгумоха (16) допомогли їм досянути бажаного результату у вигляді вольової звитяги.

Наступного понеділка, 4 серпня, Ліверпуль проведе одразу два спаринги з Атлетіком Більбао на стадіоні Енфілд.

Йокогама Ф. Марінос — Ліверпуль 1:3

Голи: Уенака, 55 — Вірц, 62, Ньйоні, 68, Нгумоха, 87

Ліверпуль: Мамардашвілі — Бредлі (Фрімпонг, 64), ван Дейк (Ендо, 59), Конате (Цимікас, 64), Керкез (Робертсон, 64) — Гравенберх (Джонс, 46), Собослаї (Елліотт, 64) — Салах (Ньйоні, 64), Вірц (Мак Аллістер, 64), Гакпо (Нгумоха, 64) — Екітіке (Нуньєс, 46)

Попередження: Елліотт