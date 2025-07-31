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Справжня дружба.

Новачок Інтер Маямі Родріго Де Пауль висловився про зіркового одноклубника Ліонеля Мессі. Його слова наводить Tyc Sports.

"Я хочу допомогти Ліонелю Мессі виграти титули. Він найвеличніший гравець в історії футболу. Мені пощастило грати з ним у збірній та виграти багато трофеїв. Для мене велика честь грати з ним у одному клубі. Я завжди цьому радий і хочу допомогти йому виграти багато трофеїв.

Я хочу написати найважливіші сторінки в історії Інтер Маямі. Мені завжди подобалися складні завдання, тож я дуже щасливий бути тут", – сказав Де Пауль.