Нападник Ліонель Мессі визнаний найкращим гравцем МЛС за підсумками липня 2025 року. Про це повідомляє офіційний сайт МЛС.

38-річний форвард Інтера Маямі провів вражаючий місяць, зігравши п’ять матчів — проти Монреаля, Нью-Інгленд Революшн, Нешвілла, Цинциннаті та Нью-Йорк Ред Буллз.

Player of the Month. Again. Just Messi things. 🐐👏 pic.twitter.com/9fzEGGH7Wo