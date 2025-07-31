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Зірковий нападник Інтера Маямі забив 8 голів і віддав 2 асисти за цей спливаючий місяць.

Нападник Ліонель Мессі визнаний найкращим гравцем МЛС за підсумками липня 2025 року. Про це повідомляє офіційний сайт МЛС.

38-річний форвард Інтера Маямі провів вражаючий місяць, зігравши п’ять матчів — проти Монреаля, Нью-Інгленд Революшн, Нешвілла, Цинциннаті та Нью-Йорк Ред Буллз.

Player of the Month. Again. Just Messi things. 🐐👏 pic.twitter.com/9fzEGGH7Wo — Major League Soccer (@MLS) July 30, 2025

Легендарний аргентинець забив 8 м’ячів і зробив 2 гольові передачі, ставши ключовою фігурою атак свого клубу.

Попри дискваліфікацію на матч проти Цинциннаті 27 липня через відмову брати участь у Матчі всіх зірок МЛС, Мессі залишив вагомий слід у липневих поєдинках свого клубу, з яким у нього діє контракт до кінця 2025 року.