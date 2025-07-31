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Ексгравець Атлетіко оцінив здібності португальця, який перейшов до Ан-Насра.

Півзахисник Фламенгу Сауль Ньїгес поділився думкою про свого колишнього одноклубника по Атлетіко Жоау Феліша, який перейшов до Ан-Насра.

"У Жоау є всі якості, щоб стати неймовірним гравцем. Але як би ти не був талановитий, без наполегливої праці це нічого не варте. Я намагався допомогти йому в багатьох аспектах", — заявив Сауль.

Сауль, який залишив Атлетіко влітку 2024 року, підкреслив, що талант Феліша потребує дисципліни, щоб розкритися на новому рівні в Саудівській Про Лізі.

Раніше стала відома зарплатня Феліша в Ан-Насрі.