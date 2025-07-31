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Сума трансферу становила близько восьми мільйонів євро.

Олімпіакос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Комо Габріелем Стрефеццою.

Деталі угоди із 28-річним бразильцем не розголошуються.

За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, угода з футболістом розрахована на чотири роки, а сам гравець зароблятиме близько 1,3 млн євро за сезон. Сума трансферу становила близько восьми мільйонів євро.

Минулого сезону Стрефецца провів 38 матчів, у яких забив шість м'ячів та віддав п'ять гольових передач.

Свій найближчий матч Олімпіакос проведе проти Херенвена. Матч пройде 2 серпня о 17:00.