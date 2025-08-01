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Івуарієць підписав контракт із Персеполісом.

32-річний івуарійський захисник Серж Ор'є, відомий виступами за Тоттенгем і ПСЖ, продовжить кар’єру в іранському чемпіонаті. Новим клубом досвідченого африканця став Персеполіс.

За інформацією пресслужби клубу, Ор'є уклав із Персеполісом однорічний контракт. Захисник приєднався до команди як вільний агент.

Ринкова вартість Ор'є, за даними Transfermarkt, становить €1,5 млн. За збірну Кот-д’Івуару він провів 93 матчі, забивши 4 голи.

Раніше повідомлялося, що Забарний найближчим часом стане гравцем ПСЖ.